Катастрофа рано тази сутрин край Арбанаси

снимка: Булфото

Два леки автомобила катастрофираха тази сутрин край Арбанаси, предаде NOVA.

Единият от тях е таксиметров автомобил. Инцидентът е станал на спускането малко преди входа на Велико Търново, в посока към града.

На мястото са пристигнали екипи на „Пътна полиция“, които временно затвориха пътния участък до изясняване на обстоятелствата около произшествието и проверка дали има пострадали.

Движението се пренасочва по обходен маршрут, а причините за катастрофата се изясняват.

