Катастрофа с 5 автомобила тази вечер в София

снимка: Катастрофи в София, фейсбук

Верижна катастрофа е станала тази вечер в София, съобщават очевидци във Facebook. Инцидентът е в района на булевард "Акад. Иван Евстратиев Гешов".



По данни на потребители на социалната мрежа става въпрос за удар между 5 автомобила. На снимките се вижда, че единият от ударените автомобили е с по-сериозни щети, допълва Фокус.



Няма информация за пострадали. Това е една от няколкото катастрофи в столицата през днешния ден.

