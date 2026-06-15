Катастрофа с 6 коли на Аспарухов мост
Стопкадър Фейсбук, Варненци
Катастрофа с 6 автомобила е станала на Аспарухов мост във Варна в посока Аспарухово, съобщават очевидци.
На мястото вече има екип на полицията. По непотвърдена информация катастрофата е само с материални щети.
Образувало се е и голямо задръстване в участъка.
Това не е единственото ПТП за деня.
Тежка катастрофа на АМ "Тракия", образуват се колони
Катастрофа е станала на 36-ия километър на автомагистрала "Тракия" в посока София – Бургас, става ясно от сигнал до Блиц на очевидец.
На място са пристигнали екипи на полицията и линейка.
Към момента няма официална информация за състоянието на участниците в инцидента и дали има пострадали.
Заради катастрофата движението в района е сериозно затруднено. Допълнително усложнение създават и текущите ремонтни дейности по магистралата, при които трафикът е пренасочен в едното платно.
Шофьори сигнализират за образуващи се колони и значително забавяне на придвижването в участъка.
Очаква се органите на реда да извършат оглед на мястото и да регулират движението до освобождаване на трасето.
Водачите, пътуващи в посока Бургас, е добре да се движат с повишено внимание и да се подготвят за забавяне.
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