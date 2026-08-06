Катастрофа с "Ферари" край Старо Оряхово затруднява движението по пътя Варна - Бургас

снимка: Фейсбук, "Виждам те КАТ Варна", К. Гърков

За затруднено движение в двете посоки по пътя Варна-Бургас съобщават шофьори, попаднали в тапа, образувала се заради катастрофа край Старо Оряхово.

По данни на полицията днес, в 09:32 ч., чрез тел. 112 е получен сигнал за пътнотранспортно произшествие на пътя Варна – Бургас, непосредствено след село Старо Оряхово, в посока Варна.

По първоначални данни лек автомобил е самокатастрофирал, след като се е ударил в предпазната мантинела. При инцидента няма пострадали, посочват от ОДМВР-Варна.

Движението в посока Варна е затруднено. На място са изпратени екипи, които да регулират движението.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

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