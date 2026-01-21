Булфото

Катастрофа с автомобил на 112 до Моста на влюбените в София

Тази сутрин на кръстовището на бул. "България" и ул. "Фритьоф Нансен" в София е станала катастрофа с участието на автомобил на Столична община, дирекция "Аварийна помощ и превенция", който е обозначен с изписан телефон 112 и синя лампа. Причините за катастрофата се изясняват, но най-вероятно друг автомобил е отнел предимството на джипа, който е със специален режим. Пострадали няма, но е затруднено движението в района.

