Катастрофа с бус и мотор на бул. "Мария Луиза" във Варна

Кадър Виждам те КАТ Варна, анонимен участник

Катастрофа с бус и мотор е станала на бул. "Мария Луиза" в центъра на Варна.

Инцидентът е точно до пешеходна пътека.

От кадрите се вижда, че моторът почти е влязъл под буса.

"Добре сме, водачът на автомобила е с отнета книжка и положителна проба за алкохол. Благодарим на всички,които спряха," коментира участничка в инцидента.

По всяка вероятност бусът е ударил мотора отзад.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

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