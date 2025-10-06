Катастрофа с два камиона в Прохода на Републиката, разлята е нафта по платното

Снимка: Булфото

Катастрофа между два камиона е станала на път II-55 - Прохода на Републиката, в района на село Пчелиново. Сигнал за инцидента е подаден в 12,48 ч. днес, съобщават от полицията.

По първоначална информация няма пострадали. Водачите са тествани за употреба на алкохол, отчетени са отрицателни резултати.

Временно движението в района на местопроизшествието е в една лента поради почистване на разлята нафта на пътното платно.

На място има полицейски екип.

