Катастрофа с два камиона в Прохода на Републиката, разлята е нафта по платното

06.10.2025 / 14:51 0

Снимка: Булфото

Катастрофа между два камиона е станала на път II-55 - Прохода на Републиката, в района на село Пчелиново. Сигнал за инцидента е подаден в 12,48 ч. днес, съобщават от полицията.

По първоначална информация няма пострадали. Водачите са тествани за употреба на алкохол, отчетени са отрицателни резултати. 

Временно движението в района на местопроизшествието е в една лента поради почистване на разлята нафта на пътното платно. 

На място има полицейски екип.

 

