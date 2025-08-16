Катастрофа с два мотоциклета на пътя Благоевград - Дупница

Снимка: Булфото, архив

Движението по пътя Благоевград - Дупница, при разклона за село Слатино в община Бобошево, се осъществява двупосочно в една лента поради катастрофа, съобщиха от пресцентъра на Агенция "Пътна инфраструктура" (АПИ).

При маневра на мотоциклет в него е катастрофирал друг, движещ се зад него, съобщиха за БТА от Областната дирекция (ОД) на МВР в Кюстендил.

И двата мотоциклета са пътували в посока Благоевград, като са били с по двама пътници.

Всички четирима участници в произшествието са закарани за преглед в лечебно заведение.

По първоначални данни няма сериозно пострадали, казаха още от полицията.

От пътната агенция предупредиха шофьорите да се движат с повишено внимание и съобразена скорост. Трафикът се регулира от "Пътна полиция".

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!