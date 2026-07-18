Катастрофа с две коли край Велико Търново. Има пострадали, сред тях и 3 деца
Снимка: Булфото
Затруднено е движението на автомобили по пътя Варна -София, в участъка между предприятието "Аркус" и разклона за великотърновското село Добри дял, заради катастрофа, съобщиха от пресцентъра на Областната дирекция на МВР във Велико Търново.
Произшествието е станало около 14:00 ч. между два леки автомобила.
По първоначална информация за преглед във великотърновската болница са откарани три деца, пътничка и водача на единия автомобил.
Движението в участъка се регулира от екипи на полицията. Причините за произшествието са в процес на изясняване.
Започнато е досъдебно производство.
Редактор "Екип на Петел",
За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на [email protected]
Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!
Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на [email protected]. Ще обърнем внимание!
Изпращайте вашите снимки на [email protected] по всяко време на дежурния редактор!