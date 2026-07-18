Катастрофа с две коли край Велико Търново. Има пострадали, сред тях и 3 деца

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Затруднено е движението на автомобили по пътя Варна -София, в участъка между предприятието "Аркус" и разклона за великотърновското село Добри дял, заради катастрофа, съобщиха от пресцентъра на Областната дирекция на МВР във Велико Търново.

Произшествието е станало около 14:00 ч. между два леки автомобила.

По първоначална информация за преглед във великотърновската болница са откарани три деца, пътничка и водача на единия автомобил.

Движението в участъка се регулира от екипи на полицията. Причините за произшествието са в процес на изясняване.

Започнато е досъдебно производство.

Редактор "Екип на Петел",

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