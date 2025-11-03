Катастрофа с микробус затвори пътя Левски - Павликени, има пострадали

Пекселс

Временно се ограничава движението и в двете посоки по път III-303 Левски - Павликени при изхода на Левски. Причината е пътнотранспортно произшествие, съобщават от Агенция "Пътна инфраструктура".

При инцидента са ранени трима души, съобщиха от ОДМВР - Плевен, предаде БТА.

Сигнал за пътния инцидент е подаден в 10:03 часа. Установено е, че катастрофата е станала между лек автомобил, управляван от 31-годишна жена и микробус с 30-годишен водач. При катастрофата са пострадали двамата водачи, както и пътник от микробуса.

Ранените са откарани в болнично заведение в Плевен за оказване на медицинска помощ.

На местопроизшествието съдействие е оказано от екип на Районна служба „Пожарна безопасност и защита на населението“ в Левски.

По информация на АПИ обходният маршрут за пътуващите е през Левски - път III-301 - Асеновци - път III-3011 - Летница - Горско Сливово - Крамолин - път III-403 - Коевци - Павликени - път III-303 - Градище и обратно.

