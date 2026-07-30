Катастрофа с мотор блокира движението на АМ "Тракия" в посока София

Снимка АПИ, архив

Затруднено е движението по магистрала „Тракия“ заради катастрофа и аварирал тежкотоварен автомобил, съобщиха от Агенция „Пътна инфраструктура“ (АПИ). Ограничения са въведени в два различни участъка на магистралата – край км 281 в посока София и край км 20 в посока Бургас.

Временно е ограничено движението при км 281 на АМ „Тракия“ в посока София заради пътнотранспортно произшествие. От АПИ посочват, че е въведен обходен маршрут за шофьорите – през пътен възел „Зимница“, Ямбол, пътен възел „Хаджидимитрово“ и обратно към автомагистралата, пише Блиц.

За инцидента сигнализира и Боряна Гешева във Facebook групата „Магистрала Тракия“, като написа: „Катастрофа с мотор 280 км посока София, тапата е около 2 км.“

Отделно от това АПИ съобщи и за проблем в друг участък на магистралата. При км 20 на АМ „Тракия“ в посока Бургас движението се осъществява само в изпреварващата лента заради аварирал тежкотоварен автомобил.

Активната лента е временно ограничена, а регулирането на движението отново се извършва от „Пътна полиция“.

Шофьорите се призовават да се движат с повишено внимание и да спазват указанията на органите на реда.

Редактор "Екип на Петел",

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