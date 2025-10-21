Катастрофа с мотор край курортен комплекс на Варна

Булфото, архив

47-годишна варненка е настанена в болница след пътнотранспортно произшествие, станало в първия ден на седмицата. Инцидентът се е случил около 17.30 часа в района на к.к. „Св. Св. Константин и Елена“.

По първоначални данни, лек автомобил е блъснал мотоциклет, на който са се движили хоспитализираната жена и водачът, който по-късно е освободен за домашно лечение, с няколко фрактури.

Причините довели до инцидента са в процес на изясняване, а по случая е образувано досъдебно производство, съобщават от пресцентъра на ОДМВР-Варна.

