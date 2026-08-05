Катастрофа с мотор пред Спешното във Варна

снимка: "Виждам те КАТ Варна", В. Вълчев

За инцидент между лек автомобил и мотор, настъпил по-рано днес, съобщават очевидци във фейсбук групата "Виждам те КАТ Варна".

Катастрофата е станала до кръстовището между бул. "Цар Освободител" и ул. "Битоля", пред входа за Спешното отделение на Окръжна болница.

Към момента няма официална информация от полицията за състоянието на ударения моторист.

По данни на очевидците движението се извършва в лявата лента на платното.

Редактор "Екип на Петел",

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