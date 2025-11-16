Катастрофа с моторист блокира движението край Пловдив

Снимка Булфото

Тежко произшествие до града по тепетата образува огромна тапа.

Катастрофа с моторист блокира входа на Пловдив от Асеновград, съобщава БНТ.

Мъжът е откаран за преглед в болница.

Инцидентът е станал около 18.30 ч. Мотористът е подал сигнала.

По данни на полицията на кръговото преди влизане в областния град са се сблъскали автомобил и мотор.

Шофьорите се призовават да използват други маршрути, ако искат да избегнат задръстването, пише news.bg.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!