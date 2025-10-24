Катастрофа с полицейска кола блокира движението на Подбалканския път

Булфото, илюстративна

Катастрофа между лек автомобил и полицейска кола на РУ-Пирдоп блокира движението на Подбалканския път София - Бургас в участъка от Пирдоп до Антон.

Катастрофата е със значителни материални щети за полицейския автомобил, съобщиха пред БНТ от пресцентъра на Областната дирекция на МВР в София.

По първоначални данни няма пострадали и пробите за употреба на алкохол и наркотици на двамата шофьори са отрицателни.

Движението е ограничено до приключване на огледа. Няма обходен маршрут, по който да се пренасочват моторните превозни средства.

