Катастрофа с пострадал на разклона на Боровец

снимка: "Виждам те КАТ Варна", Н. Николова

За пътнотранспортно произшествие на разклона на местността Боровец съобщават очевидци във фейсбук групата "Виждам те КАТ Варна". По тяхна информация катастрофата е между два леки автомобила и има пострадал.

Според публикуваните кадри на мястото на произшествието има екипи на Бърза помощ и полиция.

"И моста е блокаж , поради горящ автобус посока Варна ! Как точно тази линейка ще извози пострадал до болница ?! Класика във Варна, събота сутрин , транспортен хаос!!!", коментират варненци.

Към момента няма официална инфорция от полицията за катастрофата.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

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