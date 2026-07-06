Катастрофа с пострадал затрудни движението по пътя Русе - Бяла край Борово
Снимка: Булфото
Катастрофа между два автомобила затрудни движението по пътя Русе - Бяла в района Борово, съобщи за БТА регионалният говорител на МВР в Русе Даниела Малчева.
Сигнал за инцидента е подаден в 12:08 ч. Веднага на място са изпратени екипи на полицията и на Спешна помощ.
При произшествието е пострадал шофьорът на единия автомобил. Той е откаран с линейка за преглед в болница.
Причините за инцидента се изясняват. Движението в района се осъществяваше двупосочно в едната лента, а трафикът се регулираше от екипи на полицията.
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