Катастрофа с пострадали на пътя между селата Главиница и Радилово

снимка Булфото

Тежка катастрофа с пострадали е станала около 18:00 часа на пътя между селата Главиница и Радилово, в близост до разклона към с. Капитан Димитриево, съобщи говорителят на Областната дирекция (ОД) на МВР в Пазарджик Мирослав Стоянов.

По първоначална информация е имало удар между два автомобила. На място са изпратени полицейски екипи, противопожарен автомобил и две линейки.

Няколко души от двете коли са транспортирани в областната многопрофилна болница в Пазарджик. Стоянов добави, че все още няма данни за самоличността и състоянието на пострадалите.

Пътят в района на инцидента е временно затворен, а автомобилите и в двете посоки се пренасочват през с. Капитан Димитриево, предаде БТА.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!