Катастрофа с три автомобила на пътя Стара Загора - Димитровград, има пострадали

Снимка: Булфото

Пътнотранспортно произшествие затруднява движението на пътя Стара Загора – Димитровград в района на село Тракия. Пострадали са трима души. Това съобщиха от пресцентъра на Областна дирекция на МВР – Стара Загора.

Сигналът е получен днес в 11:44 ч. По първоначална информация, пътнотранспортното произшествие е между три леки автомобила, предава БНТ. Водачите са тествани за употреба на алкохол, отчетени са отрицателни резултати.

Трима души - две жени и един мъж са откарани за преглед в медицинско заведение, посочват от полицията.

От Агенция "Пътна инфраструктура" информират, че временно движението е ограничено.

Движението на всички моторни превозни средства се пренасочва по обходен маршрут през село Тракия – село Средец – село Опан – село Венец – село Разделна – Гълъбово – Симеоновград – Димитровград и обратно. Трафикът се регулира от "Пътна полиция".

