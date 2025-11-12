Катастрофа с три автомобила затрудни движението по пътя Кърджали - Маказа

Снимка: Булфото

Движението по път I-5 Кърджали - Маказа в района на спирка Джебел временно беше затруднено и се осъществяваше в една лента поради изтегляне на катастрофирал автомобил, съобщават от пресцентъра на Агенция „Пътна инфраструктура“.

За БТА от пресцентъра на Областната дирекция на МВР в Кърджали казаха, че пътното произшествие е между три автомобила – „Хюндай“, „Сеат“ и „Мерцедес“. Няма пострадали.

По първоначални данни, причина за инцидента е поднесъл автомобил по време на движение. Работата по изясняване на случая продължава.

Движението вече е възстановено, съобщават от АПИ.

