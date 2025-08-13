Катастрофа с три коли затвори участък от пътя Велико Търново - Русе

Снимка: Булфото

Катастрофа ограничи временно движението по пътя Велико Търново - Русе. Марияна Христова, говорител на Областна дирекция на МВР уточни за "Фокус", че инцидентът е станал в отсечката между селата Поликраище и Куцина.

"Ударили са се три леки автомобила. Има един пострадал", посочи Христова.

Автомобилите се насочват по обходен маршрут през селата Самоводене, Ресен, Полски Сеновец.

