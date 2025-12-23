Катастрофа с трима пострадали край великотърновското село Момин сбор

Снимка: Булфото

Катастрофа между два леки автомобила, при която са пострадали трима души, временно затруднява движението по главния път София - Варна в района на великотърновското село Момин сбор, съобщиха от пресцентъра на Областната дирекция на полицията във Велико Търново.

Пострадалите са откарани в "Спешна помощ".

Движението, което за кратко беше ограничено, се регулира от екипи на "Пътна полиция" и през участъка се минава, предава БТА.

В района има мъгла, температурите се понижават.

От Пътна полиция призовават за шофиране с повишено внимание и съобразяване с пътната обстановка.

