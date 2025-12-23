реклама

Катастрофа с трима пострадали край великотърновското село Момин сбор

23.12.2025 / 20:21 0

Снимка: Булфото

Катастрофа между два леки автомобила, при която са пострадали трима души, временно затруднява движението по главния път София - Варна в района на великотърновското село Момин сбор, съобщиха от пресцентъра на Областната дирекция на полицията във Велико Търново.

Пострадалите са откарани в "Спешна помощ". 

Движението, което за кратко беше ограничено, се регулира от екипи на "Пътна полиция" и през участъка се минава, предава БТА. 

В района има мъгла, температурите се понижават. 

От Пътна полиция призовават за шофиране с повишено внимание и съобразяване с пътната обстановка. 

