Катастрофа с трима ранени в Русе

Снимка: Булфото

Катастрофа между два автомобила е станала вчера около 11:30 ч., на бул. "Христо Ботев“ в Русе, на пешеходния светофар в посока изхода на града.

73-годишният водач на товарен автомобил "Пежо Боксер“ не е съобразил скоростта си с пътните условия и интензивността на движението, за да бъде в състояние да спре и е ударил отзад престояващ на червен сигнал на светофарната уредба лек автомобил "Мерцедес“, управляван от мъж на 46 години, предава Фокус. Двамата водачи и пътник от лекия автомобил са били прегледани на място от екип на Спешна помощ, като са установени леки охлузвания.

Пострадалите са отказали хоспитализация.

Произшествието е документирано от екип на пътна полиция по административен ред и с посочена причина - несъобразена скорост. Пробите за алкохол на водачите са дали отрицателен резултат, съобщиха от полицията.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!