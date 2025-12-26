Катастрофа с жертва затвори пътя Габрово – Севлиево

Снимка: Булфото

Катастрофа с жертва затвори главния път Габрово – Севлиево. Това потвърдиха за БТА от Областната дирекция на МВР в Габрово.

Пътният инцидент е станал около 15:35 ч. днес в района на село Новаковци.

Причините за инцидента се изясняват.

От полицията призовават шофьорите да се съобразяват със зимната обстановка.

Пътните настилки са предимно мокри, частично заледени по усойните места, предупредиха по-рано днес от Агенцията "Пътна инфраструктура".

