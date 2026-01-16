Катастрофа със сина на Рамзан Кадиров, откаран е в тежко състояние в болница
Кадър Фб
Синът на Рамзан Кадиров е откаран в болница след голям автомобилен инцидент, съобщава изданието "Кавказ.Реалия" с линк към източниците си. По тези данни Адам Кадиров е откаран в Републиканската клинична болница в Грозни след инцидент и може да е в тежко състояние.
Както пише Telegram каналът на чеченското опозиционно движение НИЙСО, катастрофата е станала в Грозни, където кортежът на Кадиров, „както обикновено, се движеше с висока скорост, кола след кола, когато изведнъж се натъкна на препятствие. В резултат на това колите започнаха да се прелитат една в друга. "Сред многото жертви може да е и син на друг високопоставен чеченски лидер, името му не се споменава.
Съобщения посочва, че алеята до болницата е затворена, задръствания на входовете на Грозни.
Редактор "Екип на Петел",
За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg
Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!
Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!
Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!