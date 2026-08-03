Катастрофа със загинал затвори главния път София - Варна
Булфото
Челен удар между лек и товарен автомобил затвори временно главния път София - Варна в участъка на язовира на село Добри дял в община Лясковец. Това съобщиха от пресцентъра на Областната дирекция на МВР във Велико Търново.
По първоначална информация единия водач е загинал на място, предаде БТА.
От Агенция "Пътна инфраструктура" посочват, че заради катастрофата временно е ограничено движението по път I-4 Велико Търново - Търговище, в участъка Лясковец – Добри дял. Обходен маршрут за леки автомобили: Лясковец - Козаревец и обратно.
Шофьорите на товарни МПС изчакват на място. Движението се регулира от пътна полиция.
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