Катастрофа спря движението между Враца и Ботевград

Временно се ограничава движението по път I-1 Враца - Ботевград при разклона за Скравена при км 192 поради пътнотранспортно произшествие, съобщават от АПИ.

Пътуващите от Враца посока София изчакват на място.

Пътуващите от София за Враца ползват маршрут: Скравена - Новачене - Враца, посочват от пътната агенция.

Заради катастрофа временно е ограничено и движението в изпреварваща лента на АМ "Хемус" при км 65, в посока Варна. Трафикът се осъществява в активната лента и се регулира от пътна полиция.

