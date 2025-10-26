реклама

Катастрофа спря движението между Враца и Ботевград

26.10.2025 / 14:12 0

Булфото

Временно се ограничава движението по път I-1 Враца -  Ботевград при разклона за Скравена при км 192 поради пътнотранспортно произшествие, съобщават от АПИ.

Пътуващите от Враца посока София изчакват на място.

Пътуващите от София за Враца ползват маршрут: Скравена - Новачене - Враца, посочват от пътната агенция.

Заради катастрофа временно е ограничено и движението в изпреварваща лента на АМ "Хемус" при км 65, в посока Варна.  Трафикът се осъществява в активната лента и се регулира от пътна полиция.

 

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!

 

 


реклама
Коментари
Коментирай чрез Facebook

Последни новини
реклама
Форум
реклама

реклама
 
Всички права запазени © 2011 - 2025 Petel.bg Изработка и техническа поддръжка Дот Медиа
затвори X
реклама