Катастрофа тази вечер във Варна: БМВ се качи на тротоара
снимки: Reny Yordanova, Виждам те КАТ - ВАРНА
Сериозен инцидент тази вечер във Варна.
Очевидци качиха снимки в социалните мрежи.
От тях става ясно, че тази вечер кола е самокатастрофирала и се е качила на тротоар на ул. "Генерал Колев" в града.
От коментарите на хора в района колата е с марка БМВ.
Не е ясна причината за инцидента и дали има пострадали при катастрофата.
