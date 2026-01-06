реклама

Катастрофа тази вечер във Варна: БМВ се качи на тротоара

06.01.2026 / 23:10 1

снимки: Reny Yordanova, Виждам те КАТ - ВАРНА

Сериозен инцидент тази вечер във Варна.

Очевидци качиха снимки в социалните мрежи.

От тях става ясно, че тази вечер кола е самокатастрофирала и се е качила на тротоар на ул. "Генерал Колев" в града. 

От коментарите на хора в района колата е с марка БМВ.

Не е ясна причината за инцидента и дали има пострадали при катастрофата. 

Редактор "Екип на Петел", "За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!

 

 


реклама
Коментари
Коментирай чрез Facebook
0
0
MrVain (преди 18 секунди)
Рейтинг: 3961 | Одобрение: -619
Пак с БМВ. Каква изненада! Още малко и в детската градина е щял да влезе. Такива кретени направо намясто с 9мм.
0
0
kjk (преди 4 минути)
Рейтинг: 169321 | Одобрение: 18451
Пак припадъци е получил шофьора!!!;):errm:Ангелче
0
0
kris (преди 16 минути)
Рейтинг: 556514 | Одобрение: 105404
На БМВтата нещо им стана навик да се разхождат по тротоарите....!!
Аз мога! Трудно е да съм съвършен, но ми се налага!

Последни новини
реклама
Форум
реклама

реклама
 
Всички права запазени © 2011 - 2026 Petel.bg Изработка и техническа поддръжка Дот Медиа
затвори X
реклама