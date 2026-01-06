Катастрофа тази вечер във Варна: БМВ се качи на тротоара

снимки: Reny Yordanova, Виждам те КАТ - ВАРНА

Сериозен инцидент тази вечер във Варна.

Очевидци качиха снимки в социалните мрежи.

От тях става ясно, че тази вечер кола е самокатастрофирала и се е качила на тротоар на ул. "Генерал Колев" в града.

От коментарите на хора в района колата е с марка БМВ.

Не е ясна причината за инцидента и дали има пострадали при катастрофата.

