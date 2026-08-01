Катастрофа в Кресненското дефиле затруднява движението
Булфото
Катастрофа между два тежкотоварни автомобила е станала преди минути в Кресненското дефиле.
По първоначални информация, леко са се ударили два камиона. Няма данни за пострадали.
Движението се осъществява с повишено внимание. Очаква се за кратко да бъде преустановено преминаването след пристигане на полицията, за да се извършат следствена действия, предаде БНТ.
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