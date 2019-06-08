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Катастрофа в тунел "Витиня" на "Хемус", затворен е изходът в посока Варна

08.06.2019 / 10:53 0

Катастрофа в тунел „Витиня” затруднява движението по магистрала „Хемус”, информира Би Ти Ви.

Все още не е ясно дали има пострадали, но изходът от София в посока Варна е затворен.

Очаквайте подробности!

 

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