Катастрофа в тунел "Витиня" на "Хемус", затворен е изходът в посока Варна
08.06.2019 / 10:53 0
Катастрофа в тунел „Витиня” затруднява движението по магистрала „Хемус”, информира Би Ти Ви.
Все още не е ясно дали има пострадали, но изходът от София в посока Варна е затворен.
Очаквайте подробности!
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