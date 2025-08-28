Катастрофа временно затрудни движението по автомагистрала "Тракия"

Снимка: Булфото

Катастрофа, при която има само материални щети, временно затрудни движението по автомагистрала (АМ) "Тракия" в района 153-ти километър, съобщиха от Областната дирекция на МВР (ОД на МВР) в Пловдив.

Временно движението при 153-ти на АМ "Тракия" в посока София се е осъществявало в една лента поради пътно транспортно произшествие, съобщиха от Агенция "Пътна инфраструктура". Ограничено е било преминаването по активната и изпреварващата лента.

За БТА от ОД на МВР в Пловдив съобщиха, че няма пострадали при пътното произшествие, а само материални щети. Заради изчакването на репатриращи автомобили, които да вдигнат катастрофиралите, се е образувала колона от изчакващи да преминат през участъка коли.

Движението по АМ "Тракия" вече е освободено, посочиха от полицията.

