Катастрофа затруднява движението на магистралата за Варна

снимка: Булфото

Катастрофа временно ограничава движението в изпреварващата лента на автомагистрала "Хемус" при км 45 в посока Варна, съобщиха от пресцентъра на Агенцията "Пътна инфраструктура".

Трафикът се осъществява в активната лента и се регулира от пътната полиция, допълва БТА.

По данни на МВР от началото на месеца в страната са станали най 350 пътнотранспортни произшествия.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!