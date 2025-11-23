реклама

Катастрофа затруднява движението на магистралата за Варна

23.11.2025 / 10:30 0

снимка: Булфото

Катастрофа временно ограничава движението в изпреварващата лента на автомагистрала "Хемус" при км 45  в посока Варна, съобщиха от пресцентъра на Агенцията "Пътна инфраструктура".

Трафикът се осъществява в активната лента и се регулира от пътната полиция, допълва БТА.

По данни на МВР от началото на месеца в страната са станали най 350 пътнотранспортни произшествия.

 

