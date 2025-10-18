Катастрофа затруднява движението на пътя София - Варна

Снимка Булфото

Инцидент на пътя край Ловеч.

Движението по главния път София – Варна в района на село Микре се осъществява двупосочно в едната лента поради катастрофа, съобщават от АПИ.

От Областната дирекция на МВР в Ловеч казаха за БТА, че лек автомобил е самокатастрофирал.

В него са пътували мъж и жена. Пострадал е мъжът, който е откаран в лечебно заведение.

Трафикът в района на катастрофата се регулира от "Пътна полиция"

