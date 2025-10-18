Катастрофа затруднява движението на пътя София - Варна
Снимка Булфото
Инцидент на пътя край Ловеч.
Движението по главния път София – Варна в района на село Микре се осъществява двупосочно в едната лента поради катастрофа, съобщават от АПИ.
От Областната дирекция на МВР в Ловеч казаха за БТА, че лек автомобил е самокатастрофирал.
В него са пътували мъж и жена. Пострадал е мъжът, който е откаран в лечебно заведение.
Трафикът в района на катастрофата се регулира от "Пътна полиция"
За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg
Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!
Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!
Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!