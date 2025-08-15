Катастрофа затруднява движението по АМ „Хемус”

Снимка: Булфото

Движението при 21 км на АМ "Хемус" в посока Варна временно е ограничено в една лента поради катастрофа, съобщиха от Агенция "Пътна инфраструктура" (АПИ).

Ограничено е преминаването в изпреварващата лента, предава БТА. Трафикът се осъществява в активната и аварийната лента и се регулира от пътна полиция, посочиха още от АПИ.

Движението в една от тръбите на тунел "Ечемишка“ на магистралата ще се ограничава през следващата седмица през нощта за почистване, съобщиха по-рано днес от АПИ.

