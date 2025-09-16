Катастрофа затруднява движението по пътя Черна Места – Якоруда

Снимка: Булфото

Временно движението по път II-84 Черна Места – Якоруда при км 71, в област Благоевград се осъществява двупосочно в една лента поради пътнотранспортно произшествие. Това съобщиха от Агенция "Пътна инфраструктура"(АПИ) и уточниха, че трафикът се регулира от пътна полиция.

Катастрофата е между два леки автомобила.

Няма сериозно пострадали, като водачите са откарани за преглед в Многопрофилната болница за активно лечение (МБАЛ) „Д-р Асен Велев“ в Разлог, съобщиха за БТА от пресцентъра на Областната дирекция на МВР – Благоевград.

