Катастрофа затруднява движението по пътя Самоков – София

Катастрофа наложи движението по пътя Самоков – София да се осъществява двупосочно в едната лента в района на Долни Пасарел. Това съобщиха от Агенция "Пътна инфраструктура" (АПИ).

Трафикът се регулира от "Пътната полиция". Няма данни за пострадали.

В социалните мрежи пътуващи съобщиха за задръствания заради катастрофата, видя bgonair.bg.

През тази седмица продължи обрушването на скатове по София – Самоков, като поетапно се ограничаваше движението от 62-ри до 80-и км.

