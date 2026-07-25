Катастрофа затруднява движението в участъка Слънчев бряг - Баня

Снимка: Булфото

Временно движението при км 201 на пътя Варна – Бургас, в участъка Слънчев бряг – Баня, се осъществява двупосочно в една лента поради пътнотранспортно произшествие, съобщиха от пресцентъра на Агенция „Пътна инфраструктура" (АПИ).

Причината е цистерна, застанала в срещуположното платно на двулентовия път, съобщава 24 часа. Малко зад нея има пътнически автобус. Вероятно двете превозни средства са се ударили, тъй като са спрели точно на завой, а край тях е пълно с полицаи, пристигнали на мотоциклети. Няма видими щети по двата автомобила.

Трафикът в участъка се регулира от екип на „Пътна полиция“. Шофьорите да преминават с повишено внимание и съобразена скорост, съветват от АПИ.

Редактор "Екип на Петел",

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