Катастрофа затвори част от магистрала "Струма", трафикът се пренасочва

По данни на Агенция "Пътна инфраструктура" временно движението при км 72 на АМ "Струма" в посока София /след п.в. "Бобошево"/ се ограничава поради пътнотранспортно произшествие.

Трафикът се пренасочва по път I-1, посочват от пътната агенция.

Трафикът се регулира от "Пътна полиция". Водачите да се движат с повишено внимание и съобразена скорост.

Към момента няма официална информация от полицията за пострадали участници в катастрофата.

