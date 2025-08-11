Катастрофа затвори част от магистрала "Тракия" към морето

Булфото

Катастрофа между два леки автомобила е станала по-рано днес на АМ "Тракия". Заради инцидента временно e органичено движението при км 196 на аутобана в посока Бургас, съобщиха от Агенция "Пътна инфраструктура".

Пътуващите към морето трябва да използват обходен маршрут: от пътен възел "Свобода"-път II-66 - околовръстен път Стара Загора-път I-5, пътен възел Стара Загора - АМ "Тракия", посочват от АПИ.

По данни на полиц;ията пътнотранспортното произшествие е настъпило в 09:04 ч. При инцидента е пострадал един човек на когото му се оказва медицинска помощ.

На място има полицейски екип.

