Катастрофа затвори пътя Исперих - Къпиновци

Ограничено е движението по път III-702 Исперих - Къпиновци, в района на Лъвино, съобщават от Агенция "Пътна инфраструктура". Причината е пътнотранспортно произшествие.

От АПИ апелират шофьорите да се движат с повишено внимание и съобразена скорост по обходния маршрут: Исперих - Китанчево - Тодорово - Къпиновци - Лъвино и обратно.

Към момента няма данни за пострадали участници в катастрофата.

Трафикът се регулира от "Пътна полиция".

