Катастрофа затвори пътя Исперих - Къпиновци
Булфото
Ограничено е движението по път III-702 Исперих - Къпиновци, в района на Лъвино, съобщават от Агенция "Пътна инфраструктура". Причината е пътнотранспортно произшествие.
От АПИ апелират шофьорите да се движат с повишено внимание и съобразена скорост по обходния маршрут: Исперих - Китанчево - Тодорово - Къпиновци - Лъвино и обратно.
Към момента няма данни за пострадали участници в катастрофата.
Трафикът се регулира от "Пътна полиция".
