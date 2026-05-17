Катастрофа затвори участък от пътя Симитли - Банско и в двете посоки

Снимка: Фейсбук, "Катастрофи България", И. Владимиров

Катастрофа между лек автомобил и камион затвори участък от пътя между Симитли и Банско и в двете посоки.

Инцидентът е станал около 18.00 ч. в района на прохода "Предел".

По първоначална информация данни за сериозно пострадали няма.

Водачът на лекия автомобил е дал положителна проба за алкохол, научи БНТ.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на [email protected]

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на [email protected]. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на [email protected] по всяко време на дежурния редактор!