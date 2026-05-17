Катастрофа затвори участък от пътя Симитли - Банско и в двете посоки
Снимка: Фейсбук, "Катастрофи България", И. Владимиров
Катастрофа между лек автомобил и камион затвори участък от пътя между Симитли и Банско и в двете посоки.
Инцидентът е станал около 18.00 ч. в района на прохода "Предел".
По първоначална информация данни за сериозно пострадали няма.
Водачът на лекия автомобил е дал положителна проба за алкохол, научи БНТ.
