Катастрофа затвори временно пътя от Цар Калоян към Русе

Снимка: Булфото

Главният път след Цар Калоян в посока Русе временно е затворен за движение след пътен инцидент, съобщиха от Областната дирекция на МВР в Разград.

Сигналът за катастрофата в района на рибарниците край Цар Калоян е получен около 13:10 ч. Лек автомобил "Форд", управляван от 57-годишен мъж от Провадия и пътуващ към Разград, навлиза в насрещното платно и се сблъсква с бус "Ивеко" с платформа, шофиран от 59-годишен водач от провадийското село Тутраканци.

Шофьорът на лекия автомобил е прегледан от екип на Центъра за спешна медицинска помощ в Разград, но е отказал да бъде транспортиран в болница, посочва БТА.

Пробите на двамата шофьори за употреба на алкохол са отрицателни, посочи говорителят на Областната дирекция на МВР Илияна Георгиева.

Тя добави, че в момента се извършва оглед на мястото на произшествието, а движението се осъществява в локалното платно и се регулира от екипи на "Пътна полиция".

Редактор "Екип на Петел", "За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!