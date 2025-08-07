Катастрофата край Приселци с четирима пострадали: Млада украинка блъсна челно трима руснаци

снимка: Фейсбук, "Виждам те КАТ Варна", Ж. Ганев

Вчера, за няколко часа движението на пътя между селата Приселци и Близнаци беше затруднено, в следствие на пътнотранспортно произшествие. По данни до момента от полицията, инцидентът е станал, след като 34-годишна украинка е загубила контрол над автомобила си и е навлязла в лентата за насрещно движение, като блъска челно друг автомобил. Във втората кола е имало две жени на 63 и 64 години, както и 65-годишен мъж – руски граждани.

Четиримата са отведени в болница с различни фрактури, но без опасност за живота, а по случая е образувано досъдебно производство.

