Катастрофата край Симитли взе втора жертва
Черна вест от наша болница.
В МБАЛ - Благоевград е починал и 53-годишен спътник на загиналата по-рано през вчерашния ден жена, съобщават от ОДМВР-Благоевград.
В следствие на силния удар той е получил политравми.
Вчера тежката катастрофа със загинала жена затвори главен път Е-79 край Симитли.
Инцидентът станал малко преди 15.00 часа в района на разклона за село Черниче.
По първоначална информация 60-годишната жена от София, управлявала лек автомобил, е предприела изпреварване, при което се е ударила в друг автомобил. След сблъсъка колата ѝ е навлязла в насрещната лента и се е блъснала в товарен автомобил, паркиран в отбивка край пътя.
Жената загина на място, пише novini.bg.
Заради тежкото произшествие движението по пътя беше спряно в двете посоки. Леките автомобили се пренасочваха по обходен маршрут от полицейски екипи, а тежкотоварните изчакваха на място.
