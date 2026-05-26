Снимка Булфото

Черна вест от наша болница.

Катастрофата край Симитли взе втора жертва.

В МБАЛ - Благоевград е починал и 53-годишен спътник на загиналата по-рано през вчерашния ден жена, съобщават от ОДМВР-Благоевград.

В следствие на силния удар той е получил политравми.

Вчера тежката катастрофа със загинала жена затвори главен път Е-79 край Симитли.

Инцидентът станал малко преди 15.00 часа в района на разклона за село Черниче.

По първоначална информация 60-годишната жена от София, управлявала лек автомобил, е предприела изпреварване, при което се е ударила в друг автомобил. След сблъсъка колата ѝ е навлязла в насрещната лента и се е блъснала в товарен автомобил, паркиран в отбивка край пътя.

Жената загина на място, пише novini.bg.

Заради тежкото произшествие движението по пътя беше спряно в двете посоки. Леките автомобили се пренасочваха по обходен маршрут от полицейски екипи, а тежкотоварните изчакваха на място.

