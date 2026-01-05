Катастрофата на "Дрин" във Варна: На водача е назначена съдебно-медицинска експертиза

Булфото

Окръжна прокуратура-Варна продължава активно да работи за изясняване на причините и обстоятелствата, довели до тежкото пътнотранспортно произшествие с трагичен изход на 22 декември 2025 година в района на Кооперативния пазар. Инцидентът отне живота на две жени и предизвика обществен интерес и притеснения във Варна, предаде Нова Варна .

В хода на разследването са изяснени данни за възможен здравословен проблем на водача, който може да е фактор за загубата на контрол над управлявания автомобил. Свидетелски показания сочат, че 53-годишният шофьор е проявил необичайно поведение и състояние малко преди произшествието – това е било забелязано от случайни пешеходци и участници в движението, когато колата е спряла на платното преди кръстовището на ул. „Дрин“ и ул. „Д-р Пискюлиев“. При опит за помощ автомобилът изведнъж потеглил, което довело до тежкия инцидент.

На водача е назначена съдебно-медицинска експертиза, включително специфични изследвания. По предварителни данни, мъжът страда от епилепсия от 2014 г., но според Наредба №3 от 2011 година (българското и европейското законодателство) това не му забранява да управлява МПС. Проверен е и неговият шофьорски стаж с данни, че няма системни нарушения на Закона за движение по пътищата, като последното е от 2012 година. Химичната експертиза на кръвните проби удостоверява, че водачът не е употребил алкохол или наркотични вещества.

Към момента вече са готови аутопсиите на загиналите – 53-годишната и 79-годишната жена. Очакват се подробни заключения от експертите. Окръжна прокуратура-Варна предстои да направи задълбочен анализ на всички събрани доказателства, с цел прецизиране на евентуална наказателна отговорност.

След разрешение от наблюдаващия случая прокурор, на семействата на загиналите жени е предоставена възможност да се запознаят с всички материали, събрани до момента по разследването.

Редактор "Екип на Петел", "За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!