Катастрофата с АТВ в Слънчев бряг: Управителят отрече версия за техническа неизправност

Булфото

Делото за катастрофата с АТВ в Слънчев бряг от миналото лято, при която загина млада майка, а синът й пострада тежко започва по същество в Бургас. Заседанието днес обаче беше временно прекратено заради сигнал за бомба в Съдебната палата.

Делото започна с близо час и половина закъснение, след като около 10 часа, малко преди старта, беше получен сигнала за бомба в Съдебната палата, който е получен по електронната поща, насочен към районните прокуратури в цялата Бургаска област, а в съобщението е пишело, че заплахата се намира в Съдебната палата. Последва евакуация, полицията претърси сградата, но не е установено нищо съмнително.

А иначе делото днес започва с разпити на ключови свидетели за инцидента от миналото лято, като за първи път говори управителят на фирмата, отдала атракционното АТВ на подсъдимия Никола Бургазлиев. Управителят каза, че отхвърля версията да е имало техническа неизправност, както твърдеше защитата, тъй като всяка сутрин атракционните колички се проверяват.

„ Доколко знам експертизите са показали, че всичко по колата е изрядно, Според липсата на опит, паника, не мога да си го обясня.", каза Неделян Петров, управител на фирмата, отдала атракциона, цитиран от БНТ.

На въпроса дали според него има ли някаква техническа неизправност, както твърдеше в началото, адвокатът на подсъдимия Галина Колева отговори: "Нека това да го обсъдим, когато дойде ред за обсъждане на техническата експертиза, сега сме се подготвили за свидетелите.“

„Той ми уби жената, детето ми едвам оцеля, племенниците ми и те. Тя ми беше първата жена в моя живот. Аз съм нямал друга жена, от ученици сме заедно. Много ми е трудно да слушам тези неща.“, каза от своя страна Мирослав Здравков, съпругът на загиналата Христина.

Делото продължава утре отново с разпити на свидетели.

Редактор "Екип на Петел",

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