Катастрофата с четири жертви: Двамата пострадали остават в болница

Стопкадър Ютуб, Русе Медиа

В стабилно състояние остават пострадалите в катастрофата, взела 4 жертви на пътя Русе - Бяла.

В болницата в Русе са дядото и едно от децата на семейството. Мъжът е претърпял операция и е настанен в интензивно отделение, а детето е в хирургия. И двамата са под лекарско наблюдение.

Все още не са ясни причините за удара между български тир и украински миниван. Четирима души загинаха - бащата, майката, бабата и едното дете от шестчленно семейство от Украйна.

Междувременно разследващите вече са установили самоличността на всички пътували в минивана - семейството се е прибирало от Турция.

Работи се по основната версия за причините за тежкия инцидент. По първоначални данни микробусът е навлязъл в насрещната лента, като се предполага, че водачът е заспал зад волана.

Окръжната прокуратура в Русе разследва инцидента, пише btvnovinite.bg.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на [email protected]

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на [email protected]. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на [email protected] по всяко време на дежурния редактор!