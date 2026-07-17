Катастрофи образуваха сериозно задръстване на АМ "Тракия" към Бургас

Снимка Булфото, илюстративна

Две катастрофи образуваха сериозно задръстване на автомагистрала "Тракия" в посока Бургас, в района на Пазарджик. Причината този път не е обичайният интензивен трафик в петъчния следобед, а две последователни катастрофи в района на 104-ия километър на магистралата.

За това сигнализираха шофьори в социалните мрежи. По думите им се е оформила дълга колона от автомобили, а движението се извършва бавно.

По информация на говорителя на ОДМВР – Пазарджик Мирослав Стоянов, и двете пътнотранспортни произшествия са между леки автомобили и са приключили само с материални щети, без пострадали хора, пише Блиц.

Първата катастрофа е станала около 14:00 часа, а втората – само минути по-късно. Инцидентите вече са обработени от екипи на сектор "Пътна полиция", но движението в района все още е затруднено заради образувалото се задръстване.

Ако попаднете в задръстване след катастрофа на магистрала, намалете скоростта, спазвайте безопасна дистанция и не използвайте аварийната лента, освен ако не става въпрос за реална авария. Следете указанията на полицията и не предприемайте рискови изпреварвания.

При пълно спиране на движението е добре да подготвите т.нар. „авариен коридор“, като автомобилите в лявата лента се изтеглят максимално наляво, а тези в останалите ленти – надясно. Така при необходимост линейки, пожарни и полицейски автомобили могат бързо да достигнат до мястото на инцидента.

Редактор "Екип на Петел",

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