Катастрофи в страната през изминалото денонощие взеха две жертви

Снимка Булфото

През изминалото денонощие на територията на страната са регистрирани 29 катастрофи, при които са загинали двама души, а 32-ма са ранени, съобщиха от МВР.

В София са се случили четири тежки и 34 леки пътни произшествия. Четирима души са ранени, от които един е с опасност за живота, информира БТА.

От началото на годината 252 души са починали при пътни инциденти в страната, което е с 27 повече в сравнение със същия период за миналата година.

Редактор "Екип на Петел",

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