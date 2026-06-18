Катастрофиралите деца са припаднали при опит за бягство

Стопкадър бТВ

Петима непълнолетни пострадаха, след като 15-годишен неправоспособен шофьор заби автомобил в електрически стълб в Горна Оряховица. Инцидентът е станал около 01:30 часа през нощта.

След силния удар в квартал „Гарата“, пътуващите в превозното средство деца са направили опит да напуснат местопрестъплението, но са припаднали по пътя вследствие на получените травми. Според местни жители, подобни среднощни гонки с участието на непълнолетни не са прецедент в района.

„Това си е редовна практика – да си обикалят деца тук, по уличките, нощно време! Тя, полицията, не може да обикаля всички улички, да си тренират децата и това е! Пет деца са, 15-годишен е карал, малките са се опитали да избягат, но са припаднали по пътя и са в болница“, сподели пред bTV Петя Вардалиева, жител на квартала.

Състоянието на две от момчетата е наложило спешното им транспортиране с медицински хеликоптер до столичната болница „Пирогов“. Най-сериозно са пострадали 15-годишният водач и 12-годишният му спътник.

Други две деца са настанени за лечение в Отделението по неврохирургия на болницата във Велико Търново. Петото момче, пътувало в колата, е било прегледано от медиците и освободено.

По информация на bTV, родителите на непълнолетния шофьор твърдят пред разследващите, че той е взел ключовете за автомобила без тяхно знание. Близките на ранените младежи отказват официален коментар пред медиите.

От 15-годишния младеж са взети кръвни проби за наличие на алкохол и наркотични вещества. По случая е образувано досъдебно производство, като се провеждат разпити на родителите и са назначени експертизи. Социалните служби също са сезирани и вече работят със семействата на участниците в инцидента.

Официалните данни на МВР сочат, че от началото на годината в страната са пострадали 64 малолетни и непълнолетни водачи. Въпреки че статистиката отчита спад с 34 случая спрямо същия период на предходната година, черната хроника включва и един загинал непълнолетен шофьор, пише dunavmost.com.

Редактор "Екип на Петел",

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